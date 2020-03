Anna-Maria Zimmermann (31) hat freudige Baby-News zu verkünden! Vor rund zwei Jahren durfte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Die Sängerin teilt seitdem immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Sohn und erfreut ihre Community mit den Mama-Updates. Jetzt hat die Blondine ein großes Geheimnis gelüftet: Ihr kleiner Matti bekommt ein Geschwisterchen – und das schon ziemlich bald.

"Ich habe schon sehr lange ein kleines 'großes' Geheimnis, was ich jetzt mit euch teilen möchte", schreibt die baldige Zweifach-Mama auf ihrem Instagram-Account. Auf einem zugehörigen Bild präsentiert sie bereits stolz ihre ziemlich runde Baby-Kugel. Wie sie in dem Post auch verlauten lässt, befindet sie sich aktuell schon in der 20. Schwangerschaftswoche und erwartet ihren Nachwuchs im kommenden August. Warum sie die süßen News gerade jetzt öffentlich macht, hat offenbar auch einen Grund.

"Heute habe ich Halbzeit und versuche in der schwierigen Zeit gerade positiv zu bleiben", stellt sie in dem Beitrag klar. Allem Anschein nach, scheint die aktuelle Corona-Krise, die auch den Stars und Sternchen große Sorge bereitet, nicht ohne Spuren an der Ballermann-Bekanntheit vorbei zu gehen. Trotzdem kann die Pandemie die Vorfreude über das baldige Dasein als Doppel-Mami offenbar nicht trüben.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Sohn Matti und ihrem Mann Christian

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihr Sohnemann Matti

Getty Images Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann



