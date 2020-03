Früh übt sich, was ein Meister werden will – das scheint im Fall von Massimo Sinató (39) definitiv zuzutreffen! Seit 2010 gehört der Proftänzer bereits zum Cast der allseits beliebten Tanzshow Let's Dance und staubte dabei schon in seiner ersten Staffel zusammen mit Sophia Thomalla (30) den heiß begehrten Dancing-Star-Pokal ab. Auch dieses Jahr zählen der Halbitaliener und Tanzpartnerin Lili Paul-Roncalli (21) schon jetzt zu den Favoriten – eigentlich nicht verwunderlich, wenn man sich Massimos beachtliche Tanz-Vergangenheit anschaut!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Mann von Rebecca Mir (28) nun ein paar Throwpack-Aufnahmen und siehe da: Er konnte schon als Teenie die Hüften schwingen! "Little Massi. Ich vor ungefähr 25 Jahren. Es war damals schon mein Traum, Tänzer zu werden", erinnerte sich der Tanzprofi an seinen Ehrgeiz als 14-Jähriger zurück. Auf dem Bild nimmt er seine blonde Partnerin gekonnt an die Hand, und schon damals sahen die Drehungen nahezu perfekt aus!

Dass der 39-Jährige seinen Traum mittlerweile leben kann, ist für ihn das größte Geschenk: "Heute bin ich dankbar, seit bereits elf Jahren ein Teil der wahrscheinlich schönsten Tanzshow der Welt zu sein", schrieb der TV-Star in der Bildunterschrift der Neunziger-Pics.

