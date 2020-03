Iris Mareike Steen (28) ist noch immer frisch verliebt! Im Gegensatz zu ihrer Rolle bei GZSZ hat die beliebte Schauspielerin im wahren Leben bereits die große Liebe in ihrem Ehemann Kevin gefunden. Iris hält diese Beziehung zwar meist privat, scheint aber an die Ewigkeit dieser Verbindung zu glauben. Was die Blondine von dem Trend hält, das eigene Ehegelübde ein zweites Mal zu erneuern, verriet sie nun Promiflash exklusiv.

Bei der Fashion Week in Berlin plauderte die 28-Jährige aus dem Nähkästchen: "Ich kann mir auf jeden Fall immer wieder vorstellen, meinen Mann zu heiraten. Daher finde ich das nicht abwegig und ich kann mir auch immer wieder vorstellen, eine große Feier zu machen", erzählte sie im Promiflash-Gespräch. Iris und Kevin heirateten zunächst standesamtlich und feierten nach einem längeren Zeitraum ein zweites Mal groß. Es sei "unglaublich schön" gewesen, ihre Liebe noch einmal allen Menschen zu bestätigen, schwärmte die GZSZ-Darstellerin von dem Erlebnis. Eine zweite Trauung komme daher definitiv für sie in Frage. "Ich werde mit meinem Mann darüber reden", scherzte der Soap-Star weiter.

Iris und Kevin hatten sich in der Schule kennen und lieben gelernt und verlobten sich im September 2016. Seit Oktober 2017 ist die Schauspielerin mit dem Polizeibeamten verheiratet – und die beiden wirken so verliebt wie am ersten Tag.

Instagram / irismareikesteen Schauspielerin Iris Mareike Steen, März 2020

TVNOW / Rolf Baumgartner Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Patrick Hoffmann/WENN.com Iris Mareike Steen und ihr Liebster Kevin, September 2014



