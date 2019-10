Iris Mareike Steen (27) ist noch immer so verliebt! In ihrer Rolle der Lilly Seefeld erlebt die gebürtige Hamburgerin bei GZSZ ein Auf und Ab mit den Männern. Privat hat die Blondine dagegen schon seit Jahren nur noch Augen für ihren Kevin. Vor zwei Jahren heirateten die beiden schließlich. Ihr Liebesglück behält Iris allerdings am liebsten für sich. Umso überraschender ist nun ihr aktueller Netz-Beitrag.

Auf dem neuen Instagram-Foto strahlt die 27-Jährige in einem Restaurant bis über beide Ohren. Dass nicht (nur) das leckere Sushi vor ihr auf dem Tisch der Grund dafür ist, verriet sie in der Bildunterschrift: "Genau neun Jahre ist es jetzt her, dass sich das kleine Mädchen in den großen Jungen verliebt hat und die Liebe wird mehr und mehr und mehr. Neun Jahre K+I." Und Iris scheint ganz fest daran zu glauben, dass ihre Ehe ewig halten wird, wie sie mit dem Hashtag #fürimmer klarmacht.

Dass die Berlinerin immer noch total glücklich mit ihrem Liebsten ist, hätten ihre Follower aber wohl auch ohne Iris' verliebte Worte gesehen: "Glücklich wie am ersten Tag und man merkt es dir immer wieder aufs Neue an, so schön!" oder "Ach, ist das schön, wenn jemand aus allen Poren vor Liebe strahlt", stellten nur zwei der User fest.

WENN Iris Mareike Steen und ihr Kevin beim "Face to Germany"-Award in Dresden

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen in Italien, 2019

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Iris Mareike Steen bei der Eröffnung des Magnum House of Play

