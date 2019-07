Sie schwebt immer noch auf Wolke sieben! Zwölf Monate ist es her, dass sich Iris Mareike Steen (27) und ihr Partner Kevin in einer romantischen Zeremonie die ewige Treue geschworen haben. Als das glückliche Paar am vergangenen Sonntag seinen ersten Hochzeitstag feierte, ließ die Schauspielerin ihre Social-Media-Follower teilhaben: Mit einem süßen Hochzeits-Throwback-Pic und rührenden Worten brachte sie ihre Gefühle für ihren Liebsten zum Ausdruck.

"Heute vor einem Jahr war der schönste Tag meines bisherigen Lebens. Mein Mann und ich haben mit all unseren wertvollsten Menschen unsere Liebe gefeiert", begann die 27-Jährige ihren Instagram-Post. Spürbar gerührt schwärmte die Blondine weiter: "Ich kann nicht in Worte fassen, was für ein unbeschreiblich schönes Gefühl es ist, diesen einen Menschen gefunden zu haben, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen möchte." Sie sei überaus dankbar und sehr glücklich.

In Iris' Instagram-Storys war außerdem zu sehen, dass das verheiratete Paar diesen besonderen Tag mit einem leckeren Dinner zu zweit zelebrierte. "Es war so schön. Ich bin so glücklich", lautete das Fazit der GZSZ-Darstellerin.

ActionPress / Bieber, Tamara Iris Mareike Steen 2019 in Berlin

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Oktober 2017

ActionPress / Hofer, Günter Iris Mareike Steen im September 2018

