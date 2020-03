Riverdale wird verlängert. Die Serie rund um die Comic-Figur Archie ist bei Zuschauern auf der ganzen Welt beliebt. Für die fünfte Staffel werden die Hauptdarsteller Cole Sprouse (27), Lili Reinhart (23) und Camila Mendes (25) nach der momentanen Zwangspause wieder vor die Kamera treten. Auch darüber hinaus soll "Riverdale" fortgesetzt werden. Archie-Darsteller K. J. Apa (22) verrät jetzt, für welchen Zeitraum er seinen Vertrag unterschrieben hat.

In einem Interview mit der Los Angeles Times erzählt der Schauspieler, dass er mindestens drei weitere Jahre in der Serie bleiben wird. Das heißt, es werden auf jeden Fall zwei zusätzliche Staffeln folgen. Über die Dreharbeiten mit seinen Kollegen berichtet er: "Wir alle lieben es, an der Serie zu arbeiten."

Dennoch wollen die Darsteller auch andere Projekte wahrnehmen. "Wir alle möchten Filme drehen. Wir haben das Verlangen, an etwas anderem zu arbeiten", gesteht K. J. Anscheinend funktioniert das auch: Während er vergangenes Jahr in dem Film "I Still Believe" mitwirkte, ergatterte seine Kollegin Lili eine Rolle in "Hustlers".

Getty Images K. J. Apa bei den People's Choice Awards 2019 in Santa Monica

Netflix / 2018 The CW Network, LLC. All Rights Reserved. Archie Andrews und Veronica Lodge in "Riverdale"

Getty Images K. J. Apa bei der Premiere von "I Still Believe" im März 2020 in Kalifornien



