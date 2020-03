Läuft da wieder was zwischen Shia LaBeouf (33) und Mia Goth? Nach vier Jahren Beziehung hatten sich der Schauspieler und das britische Model 2016 das Jawort gegeben. Die Ehe der beiden sollte aber nicht lange halten, nur knapp zwei Jahre später ließ sich das Pärchen scheiden. Jetzt sieht es so aus, als würden Shia und Mia ein Liebes-Comeback feiern: Sie küssten sich in der Öffentlichkeit!

Paparazzi entdeckten die beiden in dem kalifornischen Städtchen Pasadena. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich das einstige Ehepaar ziemlich innig miteinander. Shia und Mia sitzen auf einer Parkbank und küssen sich – und dazu tragen sie ihre Eheringe. Die 26-Jährige und der Transformers-Star gönnten sich offenbar eine kleine Auszeit ihrer Selbstisolation und nutzten die Zeit, um ein wenig Sport zu treiben und sich näher zu kommen.

Während des aktiven Dates stellte Shia seinen durchtrainierten, tätowierten Oberkörper zur Schau, indem er ohne Oberteil joggen ging. Seine Partnerin trug hingegen eine schlichte, schwarze Sportleggings und ein weißes Top. Der "Disturbia"-Darsteller wurde bereits letzten Monat bei den Academy Awards mit seinem Ehering gesichtet.

Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf bei einem Event in London

Getty Images Mia Goth, Model

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler



