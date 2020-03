Was für wundervolle Neuigkeiten am Wochenende! Schon seit einer Weile fiebert Ronan Keating (43) der Geburt seines fünften Kindes entgegen – und offenbar ging es nun doch schneller als gedacht. Erst vor wenigen Tagen machte er im Netz seiner noch ungeborenen Tochter eine Liebeserklärung. In dem Post hielt er fest, dass er es kaum erwarten könne, die Kleine auf der Welt begrüßen zu dürfen. Tja, das ließ sich Baby Keating dann nicht zweimal sagen und machte sich schnurstracks auf den Weg!

Dass er wieder Vater geworden ist, verkündet Ronan jetzt überglücklich auf seiner Instagram-Seite. Seine Tochter erblickte am 27. März offenbar gesund und munter das Licht der Welt. Neben einem allerersten Familien-Schnappschuss aus dem Krankenhaus, teilen der Musiker und seine Frau Storm auch gleich den Namen ihrer Tochter: Die Kleine heißt Coco Knox Keating.

Damit hat das lange Warten für den Sänger also endlich ein Ende. "Nur noch Stunden, bis unser kleines Mädchen auf der Welt ist. Dann wird sie bald den kleinen Coops durch den Garten jagen", hielt er noch vor drei Tagen ganz aufgeregt fest. Bis Coco allerdings mit ihren Geschwistern durchs Grüne jagen wird, dauert es wohl noch ein Weilchen.

Anzeige

Instagram / stormykeating Ronan Keating und seine Frau Storm

Anzeige

Getty Images Ronan und Storm Keating in London, 2018

Anzeige

Instagram / rokeating Storm und Ronan Keating mit Sohn Cooper im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de