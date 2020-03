Ronan Keating (43) richtet süße Worte an seine ungeborene Tochter. Im September vergangenen Jahres verkündeten der "When You Say Nothing At All"-Interpret und seine Frau Storm Uechtritz (38), dass sie nach ihrem fast dreijährigen Sohn Cooper den zweiten Nachwuchs erwarten. Im April sollte das Mädchen auf die Welt kommen. Mittlerweile scheint Modedesignerin Storm schon kurz vor der Geburt zu stehen. Und Ronan kann es kaum noch erwarten, seine Tochter auf der Welt begrüßen zu dürfen.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Sänger jetzt ein Familienfoto und schrieb dazu, wie sehr er sich auf seine Tochter freut: "Nur noch Stunden, bis unser kleines Mädchen auf der Welt ist. Dann wird sie bald den kleinen Coops durch den Garten jagen." Er sei von seiner Frau Storm begeistert und finde es unglaublich, was für eine Kraft sie aufbringe.

Wie die Kleine heißen soll, haben Ronan und Storm noch nicht bekannt gegeben. Für den Sänger wird sie das fünfte Kind sein. Mit seiner ersten Frau Yvonne Connolly, von der er sich 2015 trennte, bekam Ronan die Töchter Missy (19) und Ali (7), sowie Sohn Jack (21).

Instagram / stormykeating Storm, Cooper und Ronan Keating

Instagram / Rokeating Storm und Ronan Keating mit Sohn Cooper

Getty Images Ronan Keating mit Tochter Ali, Gattin Storm und Tochter Missy (v.l.) 2017 in London

