Am Samstag findet endlich das große DSDS-Finale statt. Darin entscheidet sich, welcher der Kandidaten den Titel "Superstar 2020" tragen wird. Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Roselly konnten sich im Halbfinale durchsetzen und kämpfen jetzt um den DSDS-Sieg. In der letzten Etappe der Castingshow werden sie aber noch einmal so richtig auf die Probe gestellt: Jeder von ihnen muss drei Songs einstudieren.

Wie RTL bekanntgab, wird das Final-Battle aus insgesamt drei Runden bestehen. Zunächst darf jeder der Teilnehmer einen neuen Song seiner Wahl performen. Joshua entschied sich dabei für "Supergirl" von Reamonn, Chiara für "Baby One More Time" von Britney Spears (38), Ramon wird mit "Tränen lügen nicht" von Michael Holm (76) auftreten und Paulina singt "Sieben Leben für Dich" von Maite Kelly (40). Das Publikum wird danach eines der vier Nachwuchstalente bereits rauswählen. Die restlichen drei Kandidaten treten in Runde zwei mit ihrem persönlichen Staffelhighlight auf. Die beiden Frauen haben dafür "Dance Monkey" von Tones And I und "Wie schön Du bist" von Sarah Connor (39) vorbereitet. Joshua und Ramon wollen in dieser Runde mit "Hoch" von Tim Bendzko (34) und "100 Jahre sind noch zu kurz" von Randolph Rose glänzen.

Auch nach den zweiten Auftritten sind wieder die Zuschauer gefragt – und einer der Kandidaten wird den Wettkampf verlassen müssen. Auf die beiden Finalisten wartet dann aber ein ganz besonderes musikalisches Highlight: Sie performen den brandneuen, von Dieter Bohlen (66) höchstpersönlich komponierten, Song "Eine Nacht". Den können sie entweder als Pop- oder als Schlagerversion interpretieren.

Hier noch einmal alle Songs im Überblick:

Joshua Tappe:

Neu: "Supergirl", Reamonn

Staffelhighlight: "Hoch", Tim Bendzko

Finalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)

Chiara D'Amico:

Neu: "Baby One More Time", Britney Spears

Staffelhighlight: "Dance Monkey", Tones And I

Finalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)

Ramon Roselly:

Neu: "Tränen lügen nicht", Michael Holm

Staffelhighlight: "100 Jahre sind noch zu kurz", Randolph Rose

Finalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)

Paulina Wagner:

Neu: "Sieben Leben für Dich", Maite Kelly

Staffelhighlight: "Wie schön Du bist", Sarah Connor

Finalsong: "Eine Nacht" (Dieter Bohlen)

