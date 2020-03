Claudia Norberg (49) ist offiziell weg vom Markt! Seit ihrer Trennung von Schlagerstar Michael Wendler (47) machte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin nicht unbedingt ein Geheimnis daraus, dass sie durchaus gerne wieder einen Mann an ihrer Seite hätte. Nach dem missratenen Date mit Frédéric von Anhalt (76) hatte die 49-Jährige jetzt aber ganz offensichtlich Glück in Sachen Liebe: Sie schwebt auf Wolke sieben – und zwar mit einem Piloten!

Die Neuigkeiten plauderte Claudia gegenüber RTL aus: "Ja, das Kuriose ist wirklich, dass ich jemanden kennengelernt habe. Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deswegen hat er auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, also eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann wohin er will und wann er will. Zwischenzeitlich war er also hier, wir haben uns kennengelernt", erzählte die Blondine fröhlich. Nähere Angaben zu dem neuen Kavalier in ihren Leben machte sie allerdings nicht.

Obwohl die beiden also schon mal eine ideale Basis haben, um selbst Fernbeziehungen meistern zu können, mache die aktuelle Gesundheitslage auch dem frischgebackenen Pärchen zu schaffen: "Wir würden uns jetzt gerne näher kennenlernen und er wäre auch gerne nochmal gekommen, aber im Moment haben wir ja keine Möglichkeiten, auch er hat keine Möglichkeiten", bedauerte Claudia. Bleibt abzuwarten, wann sie ihren Partner also persönlich der Öffentlichkeit vorstellen kann!

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg beim "Promi Big Brother"-Finale 2014

Getty Images Claudia Norberg, 2019

United Archives GmbH / ActionPress Claudia Norberg im September 2019



