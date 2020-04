Cody Simpson (23) überrascht seine Freundin mit zuckersüßen Zeilen! Kurz nach dem Ehe-Aus mit Liam Hemsworth (30) hatte Miley Cyrus (27) sich in ihren Musikerkollegen verliebt und ist seit vergangenen Oktober wieder in festen Händen. Jetzt darf das Paar bereits ein erstes, kleines Jubiläum feiern: Es ist seit sechs Monaten zusammen. Cody kann sein Glück offenbar kaum fassen und widmet dem freudigen Ereignis einen Post. Darin gerät er regelrecht ins Schwärmen über seine Liebste.

"Sechs Monate mit dir sind so viel wert wie ein ganzes Leben mit jemand anderem", stellt der Australier auf seinem Instagram-Profil fest. Dazu teilt er ein Bild von Miley, auf dem sie ganz verträumt und mit Creme-Tupfen im Gesicht in die Linse lächelt. "Ich liebe dich", betont ihr Partner anschließend und freut sich ganz offensichtlich bereits auf die kommende Zeit mit dem Pop-Star. Die 27-Jährige selbst genießt ihr Liebesglück offenbar erst einmal ganz privat. Sie hat sich bisher noch nicht zu dem Mini-Jubiläum geäußert.

Dass es zwischen den Turteltauben langsam ernst wird, ist allerdings nicht erst seit diesem Pärchen-Posting klar. Schon vor einigen Wochen verriet Cody bei der The Kyle and Jackie O Show, dass Nachwuchs in ferner Zukunft nicht ausgeschlossen sei. "Noch nicht, Kumpel", antwortete er dem Moderator auf die Baby-Frage. Aktuell seien die beiden allerdings noch supervorsichtig und würden verhüten.

Anzeige

Instagram / codysimpson Sängerin Miley Cyrus

Anzeige

Backgrid/Action Press Miley Cyrus und Cody Simpson

Anzeige

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus am ersten Weihnachtstag



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de