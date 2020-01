Planen diese zwei Verliebten schon ihre gemeinsame Zukunft? Seit Oktober ist Miley Cyrus (27) wieder in festen Händen – und überglücklich! Nach der zerbrochenen Ehe mit Liam Hemsworth (30) und der Liaison und anschließenden Trennung von Kaitlyn Carter, fand sie in den Armen von Cody Simpson (23) Trost. Dabei sind nicht nur die Familien der beiden überzeugt, dass sich die richtigen Partner gefunden haben. Auch das Paar selbst beweist immer wieder, dass es auf Wolke sieben schwebt. Ob sich die zwei bereits gemeinsam Kinder wünschen?

In einem Interview in der The Kyle and Jackie O Show, quetschte der Moderator den 23-jährigen Musiker aus: "Wollt ihr Babys haben?", woraufhin Cody etwas beschämt lachte und entgegnete: "Noch nicht, Kumpel." Das sollte allerdings erst der Anfang eines sehr persönlichen Fragenkatalogs sein, den Kyle Sandilands auf den Tisch packte. Der Radio-Host fragte dann ganz ungeniert, ob der "Home to Mama"-Sänger und seine Freundin denn verhüten würden. "Ich bin vorsichtig. Ich bin ein sehr vorsichtiger Kerl", lautete die Antwort von Cody.

Die Co-Moderatorin, Jackie Henderson, bekannt als Jackie O, wollte dagegen lediglich wissen, wie die Beziehung der Partner aktuell läuft. Immerhin machten erst vor Kurzem wieder Krisengerüchte die Runde! "Es ist großartig. Uns geht es wunderbar. Keine Beschwerden. Alles ist toll", freute sich Cody und dementierte damit jeglichen Trennungs-Talk!

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Musiker

Instagram / jackieo_official Kyle Sandilands, Cody Simpson und Jackie Henderson

Instagram / codysimpson/ Cody Simpson, Schauspieler

