Keine Versöhnung bei Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27)! Vor über zwei Jahren hatten sich die Halbschwestern nach dem Tod von Jennys Vater zerstritten. Seit dem Zoff herrschte absolute Funkstille zwischen den beiden TV-Bekanntheiten. Zum Geburtstag ihrer Mutter Iris Klein (52) trafen sie wieder aufeinander, doch die Zusammenführung verlief anders als gedacht: Daniela ergriff kurz vor der Begrüßung die Flucht!

In der neuen Episode der Reality-Show Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca wurde das erste Treffen mit Jenny im Sommer 2019 dokumentiert. Bevor sie ihre Schwester zu Gesicht bekam, hegte Jenny noch Hoffnung: "Es kann sein, dass wir uns in die Arme fallen. Es kann sein, dass wir uns gar nicht angucken – ich weiß es nicht, wie die Gefühle da gleich auch bei ihr sind. Ich habe keine Ahnung!" Zu einer emotionalen Geste kam es nicht: Wenige Sekunden vor der Gegenüberstellung verließ Daniela die Geburtstagstafel! "Ich habe die zwei Jahre nicht gesehen. Und dann so dieses Hingedrücke und Hyper-Gewollte, das hat sich für mich einfach so scheiße angefühlt!", erklärte die Katze anschließend.

Von dieser Reaktion zeigte sich Jenny total enttäuscht: "Ich habe mir einen Ruck gegeben, obwohl ich diejenige bin, die so schlimm von ihr verletzt wurde. Und trotzdem bin ich eben hin und als sie dann so richtig abwertend weggeguckt hat und auch den Tisch verlassen hat, das fand ich respektlos. Ich hätte so nicht reagiert!" Mit Tränen in den Augen fügte die Dschungelcamp-Siegerin von 2018 hinzu: "Also, ich glaube an der Stelle, dass das nichts wird. Es wird keine Versöhnung geben!"

