Daniela Katzenberger (33) erinnert sich an ihre turbulente Kindheit! In einer neuen Staffel ihrer Reality-TV-Show gewährt die Kultblondine ihren Fans aktuell einen ziemlich privaten Blick ins Familienleben. Neben Kindergeburtstagen und sexuellen Schwierigkeiten kam dabei nun auch das Thema Schule auf den Tisch – denn Töchterchen Sophia (4) soll demnächst eingeschult werden. Im Zuge dessen blickte die Katze auf ihre eigene Zeit im Klassenzimmer zurück und offenbarte: Ihre Schulzeit war alles andere als entspannt – und daran sei vor allem das Liebesleben ihrer Mutter schuld gewesen!

"Schule war für mich ganz schlimm!", schilderte Danni in der zweiten Episode von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte dazu, dass ihre Mutter Iris Klein (52) beinahe alle eineinhalb Jahre mit ihr und ihren Geschwistern umgezogen sei, sodass sie häufig die Schule wechseln musste. "Sie hat sich ganz oft scheiden lassen. Also die lebt jetzt mittlerweile in ihrer fünften Ehe. Also meine Mutter war so ehemäßig sehr flexibel!", meinte Danni. Dadurch sei sie immer ein Außenseiter gewesen.

Für ihre Tochter Sophia, die auf Mallorca bereits mit vier Jahren in die Vorschule kommt, wünsche sie sich deswegen mehr Stabilität und keine Schulwechsel. Danielas Mama konnte in der Sendung darüber nur scherzen: "Die ist nur auf einer Schule. Vom Anfang bis zum Ende. Ach Gott, wird die sich langweilen!"

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit Tochter Daniela Katzenberger und Enkelkind Sophia, August 2019

ActionPress Iris Klein in ihrem Café auf Mallorca



