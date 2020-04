Bei Big Brother hat das Konkurrenzdenken ein neues Level erreicht! Aktuell ist in Deutschlands bekanntestem Container neben Romana auch Cedric Beidinger nominiert. Der Security-Mitarbeiter ist unter anderem für Michelle ein verdächtiger Mitstreiter – sie sei sich mittlerweile schon fast sicher, dass dessen viel zu positive Art gespielt sei und er am laufenden Band lüge. Genau deshalb kam es zwischen ihr und Cedric zum großen Eklat!

Normalerweise ist das Öffnen des Zauns für die Bewohner der voneinander abgeschotteten Bereiche ein regelrechtes Highlight. Diesmal allerdings nicht – die Altenpflegerin nutzte die Situation, um ihren Konkurrenten zur Rede zu stellen! "Du hast am Anfang viel zu viel an die Kameras gedacht, dass alles gut ankommt, was du machst und sagst. Jetzt, wo du merkst, dass viele skeptisch dir gegenüber werden, denkst du: 'Scheiße, wie kann ich das jetzt umdrehen?'", warf sie dem Ex-Polizisten vor. Alles, was Cedric sage, klinge viel zu euphorisch – er wolle einfach zu gut draußen ankommen, was ihn im Haus unauthentisch mache.

Von Michelles Vorwürfen völlig perplex, bekam die Frohnatur fast keinen Ton raus: "Dann werden wir halt keine Freunde mehr", entgegnete Cedric, wobei er Michelle noch ein High Five gab. Im Sprechzimmer wollte er ihr Verhalten aber nicht begreifen, schließlich hatte er sie zuvor schon häufig geküsst und umarmt: "Null, Bullshit! Die hat mir Sachen an den Kopf geworfen, da hört es bei mir auf! Mir ist fast der Kragen geplatzt", ärgerte er sich.

Anzeige

© SAT.1 Cedric und Michelle bei "Big Brother"

Anzeige

© SAT.1 Cedric, "Big Brother"-Star

Anzeige

© SAT.1 Michelle und Cedric bei "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de