Süße Liebesoffensive von Hailey (23) und Justin Bieber (26)! Die Turteltauben können einfach nicht genug voneinander kriegen: Vor anderthalb Jahren gaben sich der Musiker und die Model-Beauty ganz romantisch im Kreise ihrer Familie das Jawort. Seitdem sind sie unzertrennlich – begleiten sich bei Arbeitsreisen und unterstützen einander auch in schweren Zeiten. Ihre Liebe stellen sie nur all zu gerne auf Social Media zur Schau. Ihr neuester Schnappschuss strotzt dabei nur so vor Frühlingsgefühlen!

Auf ihrem aktuellen Instagram-Pic können die Eheleute mal wieder nicht die Finger voneinander lassen: Die beiden drücken sich bei einem Spaziergang unter blauem Himmel einen dicken Kuss auf die Lippen – und wirken dabei verliebt wie eh und je! "Dankbar für etwas Sonne heute", kommentierte die 23-Jährige ihr süßes Pic. Mit solch vermehrten Turtelfotos im Netz in den vergangenen Wochen wollen die Biebers ihren Fans auf der ganzen Welt in der aktuell schwierigen Situation viel gute Energie und Liebe schicken.

Doch die beiden wollen auch für etwas Ablenkung sorgen und posten daher witzige TikToks und Challenges auf Social Media – natürlich, wie jeder andere Promi auch, aus den eigenen vier Wänden. Justins witzige "Der Boden ist Lava"-Challenge amüsierte beispielsweise über neun Millionen Insta-Fans.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber bei der "Der Boden ist Lava"-Challenge



