Wie kam Pascal Kappés' Outing bei seiner Liebsten an? Der TV-Star hat vor wenigen Stunden seinen Fans offenbart: Er steht nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer. Für ihn war dieser Schritt keine große Sache, in seinen Augen sollte Bisexualität in der heutigen Zeit total normal sein. Seit über einem Jahr ist der 29-Jährige mit einer Frau liiert. Seine Herzdame Lea Marie Karrenbrock hat total entspannt auf seine sexuelle Orientierung reagiert.

"Lea ist die weibliche, junge, schöne Version von mir, auch von der Denkweise her, und sie meinte halt 'Geil, wenn du auch auf Männer stehst, dann okay, dann ist das halt auch so. Aber so lange du bei mir bleibst, ist alles gut'", erklärte Pascal stolz in der TV-Talkshow Marco Schreyl Live. Die beiden führen eine liebevolle Partnerschaft und lassen den anderen so sein, wie er eben ist. "Ich glaube auch nicht, dass ich deswegen anders in einer Beziehung bin, als wenn ich jetzt hetero wäre. Das ändert ja am Menschen nichts", fügte der Vater eines Sohnes hinzu.

Wie glücklich und verliebt Pascal und Lea sind, machen sie immer wieder auf Instagram deutlich. Dort veröffentlichen sie zahlreiche Pärchenfotos oder filmen sich in alltäglichen Situationen zu zweit. "Ich freue mich auf unsere Zukunft, denn du bist meine Zukunft", schwärmte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller erst vor Kurzem.

Pascal Kappés Pascal Kappés mit seiner Freundin Lea

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Promiflash Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés



