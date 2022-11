Nach Liebes-Aus: Wie geht es für Pascal Kappés nun weiter?

Welche Pläne verfolgt Pascal Kappés (32) jetzt? Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star musste sein Leben kürzlich komplett umkrempeln: Nachdem er mit seiner damaligen Freundin Gabriele in ein eigenes Haus gezogen war, verlobten sich die zwei zu Beginn des Jahres. Doch im September folgte dann das Liebes-Aus: Pascal zog den Schlussstrich unter die Beziehung. Inzwischen lebt er wieder im Saarland – Promiflash verriet er jetzt, was er in Zukunft vorhat.

"Erst mal möchte ich eine neue Wohnung für mich alleine in Saarbrücken finden", erzählte Pascal im Gespräch mit Promiflash. Zudem wolle er sich wieder mehr der Fotografie widmen und mehr Zeit mit Social Media verbringen. Auch im TV wolle er bald wieder zu sehen sein: "Ich bin quasi offen für Einzel-Formate. Für mich wären Kampf der Realitystars, Love Island oder das Dschungelcamp spannend."

Eine Sendung könne er für sich allerdings schon jetzt ausschließen: "Gar nicht infrage käme Adam sucht Eva!" Seine Fans hätten Pascal eigentlich bereits in diesem Jahr im Reality-TV sehen können – bis es in seiner Beziehung zu kriseln begann, waren Gabriele und er nämlich für Das Sommerhaus der Stars eingeplant.

Pascal Kappés und Gabriele Pelke

Pascal Kappés bei "Promi Big Brother" 2021

Gabriele Pelke und Pascal Kappés im Oktober 2021

