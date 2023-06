Nach drei Jahren: Pascal Kappés will Kontakt zu Sohn Ben

Pascal Kappés (33) legt sich richtig ins Zeug! Denise Merten (32) und der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller gaben sich im Jahr 2018 das Jawort. Doch nur vier Monate nach der Eheschließung folgte dann das Ehe-Aus. Trotz ihrer Scheidung verbindet die beiden ihr gemeinsamer Sohn Ben. Doch Pascal fühlte sich für das Vater-Sein überhaupt nicht bereit und hatte kaum Kontakt zu seinem Sohn. In einem Interview mit Promiflash verrät Denise jetzt, wie der Kontakt zwischen ihrem Ex-Mann und Sohn Ben heute ist.

"Er bemüht sich, will sich jetzt integrieren, will da sein, will nach Berlin ziehen und das sind so Sachen, auf die waren wir natürlich nicht vorbereitet", gibt Denise, die mittlerweile die Frau von Henning Merten (33) ist, gegenüber Promiflash preis. Für sie ist jedoch klar: "Ich versperre hier aber niemandem den Weg, denn er ist und bleibt der Vater von Ben."

Anne Wünsche (31), die Mutter von Henning Mertens Tochter Juna, unterstellte der 32-Jährigen vor wenigen Tagen: Sie sei der Grund dafür, dass ihr Ex die Treffen mit seiner Tochter regelmäßig absagt. "Das Ding ist, das kommt nicht von ihm. [...] Das kommt alles von ihr", äußerte sich Anne via Instagram.

