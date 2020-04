Ehrliches Outing von Pascal Kappés (29)! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller überraschte vor wenigen Tagen seine Follower mit einem Einblick in sein Liebesleben. Der Influencer offenbarte im Netz, auch schon mal eine Liaison mit einem Mann gehabt zu haben. Viele seiner Fans überhäuften den 29-Jährigen daraufhin mit Fragen zu seiner sexuellen Orientierung. Nun bekennt der Reality-TV-Star, der aktuell in einer Beziehung mit Freundin Lea Marie Karrenbrock lebt, dass er nicht nur auf Frauen steht!

"Leute, es ist egal, ich bin bi! Na und, ich stehe auf Männer und Frauen", outete sich Pascal im Instagram-Livestream. Genauer ging der Ex von Denise Kappès (29) in der Talkshow mit Marco Schreyl (46) auf seine Bisexualität ein. Dort erzählte der Tattoo-Fan auch, warum er sich jetzt zu diesem öffentlichen Schritt entschieden hat. "Ich habe gar nicht darauf abgezielt, das jetzt öffentlich zu machen. Ich habe einfach eine Instagram-Fragerunde gestartet und da wurde ich eben danach gefragt, ob ich auch mal was mit einem Mann hatte. Da das für mich kein großes Thema ist und ich da sehr offen, habe ich gesagt: 'Klar, hatte ich'. In meinen Augen ist das so, dass es in der heutigen Zeit Normalität sein sollte."

Pascal hat schon als Teenager gemerkt, dass er sowohl Männer als auch Frauen anziehend findet. Damals fiel ihm ein Outing allerdings noch schwer. "In der Zeit war es echt noch schwierig, weil ich bin ja Fußballer, und in der Fußballszene ist schwul sein, immer noch ein Schimpfwort", erklärte er auf Insta.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Schauspieler

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im September 2019

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller



