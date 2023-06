"Kaputt gemacht": Henning Merten über das Familiendrama

Das Patchwork-Familien-Leben machte Henning Merten (33) zu schaffen! Ganze acht Jahre waren der Influencer und die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (31) ein Paar und sind stolze Eltern der kleinen Juna. Doch nachdem ihr Liebesglück 2019 geplatzt war, schipperte Henning mit dem Realitystar Denise Merten (32) 2021 in den Hafen der Ehe. Da auch sie ein Kind aus ihrer vorherigen Beziehung mitbrachte, sind die beiden nun eine richtige Patchwork-Familie. Das führte in den vergangenen Jahren nicht selten zu einer Menge Drama. Gegenüber Promiflash gab Henning zu, dass er massiv unter diesen Streitereien litt.

"Also, was jetzt alles so passiert ist in den letzten vier Jahren, war für mich psychisch schon krass. Das musste ich schon erst mal alles verarbeiten", erklärte der 33-Jährige. Und auch seine Ehefrau Denise stimmte ihm zu: "Es gibt immer mal Reibereien. Die Mama ist der Meinung und die andere Mama ist einer anderen Meinung. Natürlich gibt es da auch Streit und Meinungsverschiedenheiten." Dennoch stellte der Influencer klar: "Jetzt gerade ist es wieder ein Auf."

Erst kürzlich plauderten Denise und Henning gegenüber Promiflash aus, dass es bald zu einer weiteren Veränderung im Familienalltag kommen wird. Denn Pascal Kappés (32), der Vater von Denise' Sohn Ben, möchte nach vielen Jahren Teil seines Lebens sein. "Henning ist seit vier Jahren an Bens Seite, ist täglich da und gibt alles und jetzt kommt Pascal, der sich jetzt sehr bemüht, aber es hat halt drei Jahre gedauert", erklärte die Brünette.

