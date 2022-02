Pascal Kappés (31) hat sich verlobt! Diese süße Nachricht machte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star am Dienstagmittag publik: Der Influencer ist superromantisch bei Kerzenschein vor seiner Freundin Gabriele Pelke auf die Knie gegangen. Bei den Turteltauben geht jetzt alles Schlag auf Schlag: Nach nur einem Jahr Beziehung haben sie nun gemeinsam ein Haus bezogen und wollen demnächst heiraten. Der eine oder andere Hater hält ihre Hochzeit vielleicht für übereilt – aber das ist Pascal völlig egal!

"Die Kritiker interessieren mich null, wir sind seit einem Jahr zusammen und haben in der Zeit mehr zusammen durchgemacht als viele in 10 bis 15 Jahren", stellte er jetzt im Promiflash-Interview klar. "Jeder muss seinen Weg und Partner finden und ich habe sie gefunden." Klingt ganz so, als wäre Pascal sich seiner Sache sehr sicher! Wie lange hat der Hottie denn den Antrag geplant? "Schon seit ein, zwei Monaten. Wir sind ja auch seit einem Jahr zusammen", erklärte der 31-Jährige.

Haben Pascal und Gabriele sich mit dem Verlobungsring an ihrem Finger schon die ersten Gedanken gemacht, wie ihre Hochzeit aussehen soll? "Das ist noch offen. Jeder hat seine Ideen, die wir dann zusammen werfen und dann das Beste aus allen machen", verriet der Berliner Promiflash.

Anzeige

privat Pascal Kappés und Gabriele Pelke

Anzeige

Instagram / gabriella_de_vil.2 Pascal Kappés und seine Freundin Gabriele

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Gabriele Pelke und Pascal Kappés im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de