Ups, ist Dieter Bohlen (66) damit übers Ziel hinausgeschossen? Bei DSDS steht heute das große Finale an. In der zweiten Runde des heutigen Abends sangen die drei verbliebenen Kandidaten ihr persönliches Staffel-Highlight – für Chiara D'Amico war es "Dance Monkey" von Tones And I. Nach ihrem Auftritt sollte Chef-Juror Dieter Bohlen eigentlich nur Chiaras Performance beurteilen – doch der Pop-Titan ließ sich auch zu einem Spruch hinreißen, der die Twitter-Gemeinde ziemlich verwirrt zurückließ!

Das Bühnenbild zu Chiaras Darbietung bestand aus einer XXL-Banane – das regte anscheinend die Fantasie von Dieter an. "Ich habe gehört, dass in der Probe deine Hose geplatzt ist, als du auf der Banane warst. Ich hatte gehofft, dass deine Hose auch heute platzt", sagte er in der Show. Die Zuschauer vor den Bildschirmen fanden diese Aussage ziemlich unpassend: "Jetzt hat er wieder den Lustgreis raushängen lassen" und "Alter, der Kommentar von Dieter war ja mal sowas von drüber", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare auf der Social-Media-Plattform.

Auch Neu-Juror Florian Silbereisen (38) kommentierte den Spruch seines Kollegen: "Dieter, es war so schön bisher", ließ er Bohlen wissen. Was sagt ihr zu der Aussage von Dieter? Stimmt in der Umfrage ab!

