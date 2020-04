Für dieses Nachwuchstalent hat es sich ausgeträumt! Vier Kandidaten waren heute dem Traum vom DSDS-Sieg ganz nah: Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky haben es in die letzte Show geschafft. In der ersten Final-Runde sangen alle Teilnehmer ein neues Lied. Eine musikalische Hoffnung konnte die Zuschauer jedoch nicht überzeugen: Paulina Wagner hat den Einzug in die Top 3 verpasst!

Bereits die Jury-Auswertung war nicht besonders positiv ausgefallen. Nachdem die Studentin "Sieben Leben für dich" von Maite Kelly (40) gesungen hatte, kritisierte Dieter Bohlen (66): "Du bist kein Risiko eingegangen und das muss man im Finale machen." Und auch Oana Nechiti (32) zeigte sich enttäuscht von ihrem Schützling: "Mir hat etwas Herz gefehlt – du hast mich nicht in deinen Bann gezogen, aber ich drücke dir die Daumen." Anscheinend sah es das Publikum vor den Bildschirmen genauso – es wählte die Blondine raus.

Der Exit von Paulina hatte sich bereits angedeutet. In einer Promiflash-Umfrage, in der die User ihren DSDS-Favoriten benennen sollten, belegte sie nur den dritten Platz: Von 2.390 Teilnehmern stimmten nur 13 Prozent (454 Stimmen) für die singende Beauty.

