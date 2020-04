Kathrin Menzinger (31) und Tijan Njie (28) sorgten am Freitagabend bei Let's Dance für eine Premiere – und das sogar in zweierlei Hinsicht. Die beiden ergatterten für ihren Jive stolze 30 Punkte von der Jury um Joachim Llambi (55). Bei der Wertung handelte es sich zum einen um die erste volle Punktzahl, die Profi Kathrin jemals mit einem Partner bei "Let's Dance" einheimsen konnte. Zum anderen war es das erste Mal, dass ein Duo mit einem Jive die Bestwertung erhielt. Das können die Österreicherin und der Alles was zählt-Star auch einen Tag später kaum glauben!

"Ich hab mir schon einen Haxn ausgefreut, als ich gecheckt habe, dass wir 30 Punkte bekommen – weil ich in meiner gesamten 'Let's Dance'-Karriere noch nie 30 Punkte hatte", freut sich Kathrin mit leichtem Wiener Dialekt auf Instagram und fügt hinzu: "Aber als Victoria Swarovski dann gesagt hat, dass das die ersten 30 Punkte bei einem Jive bei 'Let's Dance' ever waren? Whoaaa, Tijan, wie cool ist das?" Die Profitänzerin kann ihre Freude kaum noch im Zaum halten.

Und auch Tijan ist überglücklich über die Glanzleistung. In seiner Story hüpft er vor Freude mit seiner Choreografin durch die Gegend und ruft schlicht: "So geil, wirklich!"

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Instagram / tijan.njie Tijan Njie und Kathrin Menzinger in Köln im Februar 2020

Instagram / tijan.njie Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"



