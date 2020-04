Das gab es bei Let's Dance noch nie! Tijan Njie (28) gehört seit Folge eins der diesjährigen Staffel des TV-Wettstreits zu den Favoriten und staubt Woche für Woche gemeinsam mit Kathrin Menzinger (31) beachtliche Punkte-Summen ab! Diese Woche müssen der Schauspieler und die Profitänzerin beweisen, dass sie auch in Sachen Jive was zu bieten haben – und das Ergebnis ist sensationell: Die zwei schreiben sogar Show-Geschichte!

Mit ihrem flotten Tanz zu "Crazy Little Thing Called Love" heizen Tijan und Kathrin nicht nur die Bühne, sondern auch das Jury-Pult ein: "Mega-energetisch, total schön", schwärmt Motsi Mabuse (38) und auch Jorge Gonzalez (52) lobt die "Mega Energie". Das Highlight kommt aber zum Schluss – denn auch Kritiker Joachim Llambi (55) ist von der Perfomance hin und weg: "Kann man nicht besser machen. Wenn man hier jetzt meckern würde... [...] Machen wir hier aber nicht. Kommt euch eure 30 Punkte abholen", lauten seine vielversprechenden Worte.

Einmal an der Seite von Moderatorin Victoria Swarovski (26) angekommen, erklärt Kathrin sogar noch, dass sie in ihren sechs "Let's Dance"-Jahren noch nie 30 Punkte bekommen habe. Das sollte sich heute Abend aber ändern! Die zwei ergattern tatsächlich volle Punktzahl und stellen damit einen neuen Rekord auf: Es sind die ersten 30 Punkte für einen Jive in der "Let's Dance"-Geschichte!

TVNOW / Stefan Gregorowius Tijan Njie und Kathrin Menzinger während der 13. "Let's Dance"-Staffel

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance" 2020

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie, "Let's Dance"-Paar 2020



