Erneut Babyfreuden bei Laura Prepon (39)! Im August 2017 wurde die Orange Is the New Black-Darstellerin zum ersten Mal Mutter: Mit ihrem jetzigen Ehemann Ben Foster (38) begrüßte die Schauspielerin eine Tochter auf der Welt. Ab und an teilt Laura Fotos mit ihrer Kleinen, zeigt dabei aber nie ihr Gesicht. So auch in ihrem neuen Posting, das jedoch aus einem ganz anderen Grund Aufsehen erregt: Mit dem Bild macht der Serien-Star seine zweite Schwangerschaft publik!

Auf Instagram teilte die 39-Jährige eine Aufnahme, auf der sie ihr Mädchen auf dem Arm hält und glücklich lächelt. Der Grund ist nicht zu übersehen: Laura hat schon einen deutlich sichtbaren Babybauch vorzuweisen. "Wir freuen uns so, verkünden zu können, dass unsere Familie wächst. Das Leben ist schön!", schrieb die werdende Zweifach-Mama zu dem Schnappschuss und ergänzt es scherzhaft mit dem Hashtag "geschwängert".

Unter dem Bild gratulierten zahlreiche Promi-Kollegen zu dem freudigen Ereignis, unter anderem meldeten sich Jason Biggs (41), Alanna Masterson (31) und Chelsea Handler (44) happy zu Wort. Neben Emma Myles gesellt sich noch eine weitere "Orange Is the New Black"-Kollegin zu den Gratulanten: "Ja! Wann kann ich zum Babysitten vorbeikommen?", freute sich Dascha Polanco alias Dayanara Diaz über Lauras Schwangerschafts-News.

Instagram / lauraprepon Schauspielerin Laura Prepon mit ihrer Tochter

Michael Loccisano/Getty Images Laura Prepon und Ben Foster

Getty Images Dascha Polanco bei den Emmy Awards 2019 in Los Angeles

