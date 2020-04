Pietro Lombardi (27) hat genug von der Gerüchteküche! Der Sänger gehört zu den bekanntesten Musikern Deutschlands und ist damit kaum aus den Schlagzeilen wegzudenken. Allerdings wird nicht immer nur wahrheitsgemäß über den "Phänomenal"-Interpreten berichtet: Über den Sänger werden auch viele Falschmeldungen verbreitet! Das regt den Vater eines Sohnes offenbar so sehr auf, dass er sich dazu noch in der Nacht nach dem großen DSDS-Finale im Netz äußerte!

In einer Instagram-Story richtete sich der 27-Jährige an seine Community: "Ich wollte euch mal was zeigen. Innerhalb von vier Tagen passiert bei einem Pietro Lombardi so viel. Das ist unglaublich! Schaut es euch selbst an." Der DSDS-Juror postete zahlreiche Artikel aus Klatschblättern, in denen unter anderem behauptet wird, dass er Beef mit seiner Ex habe: "'Bitterer Streit zwischen Sarah Lombardi und Pietro!' Fake-News Nummer eins. Was labbert ihr?" Nur einen Tag später seien erneut falsche Gerüchte über ihn gestreut worden: "'Streit mit Daniela Katzenberger (33)'" Er habe jedoch keinen Streit mit der Kultblondine: "Ich fand nur sch**ße, dass sie mich ohne Grund geblockt hat."

Aus den vielen Schlagzeilen will er deshalb nun entsprechende Konsequenzen ziehen: "Ich versuche jetzt auf jeden Fall, mich ein bisschen zurückzuhalten", erklärt er ironisch und fügt dann hinzu: "Schwer für einen Pietro Lombardi. Das sage ich ganz ehrlich. Weil ich einfach eine Skandalnudel bin."

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi bei DSDS im April 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi beim DSDS-Recall in Sölden

Anzeige

Thomas Burg Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de