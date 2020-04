Jasmin Tawil (37) ist offenbar schon richtig in Deutschland angekommen! Am Montagvormittag wurde bekannt, dass die Ex-Frau von Adel Tawil (41) nach fünf Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Zusammen mit Baby Ocean Malik Tawil hat sich die Schauspielerin aufgrund der aktuellen Lage entschieden, den USA den Rücken zu kehren. Nun meldet sich Jasmin mit einem ersten Clip aus Deutschland und zeigt sich entspannter denn je!

Die Yoga-Liebhaberin teilte ein Video aus ihrem Garten auf Instagram: Relaxt sitzt Jasmin auf einer pinkfarbenen Isomatte und meditiert. Ihr Söhnchen Ocean sitzt nackig strahlend neben ihr. Dazu schreibt die Mama: "Ein kleines bisschen Meditation neben einem Walnussbaum. Das ist Deutschland."

Wie es für sie und ihr Baby hierzulande weitergeht, weiß Jasmin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich. Geplant war ihre Rückkehr nämlich nicht. Im Promiflash-Interview Anfang März hatte sie noch berichtet, nur in ihre Heimat zurückreisen zu wollen, wenn sich ein gutes Angebot ergeben sollte.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Ocean Malik Tawil auf einem Spielplatz im Januar 2020

Public Address / ActionPress Jasmin Tawil, Schauspielerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean



