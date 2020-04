Jenny Frankhauser (27) ist eine Kämpfernatur! In den vergangenen Monaten lief es nicht gut im Liebesleben der Influencerin – innerhalb weniger Monate musste sie zwei Trennungen durchmachen: Nach acht Wochen ging im Juli 2019 ihre Beziehung zu Hakan Akbulut in die Brüche. Einige Zeit später kam sie mit Steffen zusammen, doch auch diese Liebe sollte nicht halten. Sie trennten sich Mitte März. Trotz all dieser Rückschläge lässt sie Jenny nicht unterkriegen und zeigte sich nun selbstbewusster denn je im Netz!

"Ich bin stolz auf mein Herz. Es wurde so oft gebrochen und es funktioniert immer noch", lauteten ihre kraftvollen Zeilen auf ihrem Instagram-Account. Dazu veröffentlichte sie ein Spiegel-Selfie von sich, auf dem sie ihr Gegenüber herausfordend anblickt. Darüber hinaus unterstrich sie mit passenden Hashtags ihre innere Stärke: "Starke Frauen" und "Gib niemals auf", waren die Schlagworte. Ihre Follower feierten sie für ihre Ansage und hinterließen zahlreiche Komplimente in den Kommentaren.

Jenny überstand in den vergangenen Wochen nicht nur zwei Trennungen, sondern auch einen Insta-Beef mit Oliver Pocher (42). Ihrer Meinung nach sei Olis Diss aber einfach nur verletzend gewesen: "Er greift sogar Frauen an, die werdende Mütter sind und das geht einfach zu weit! [...] Jeder Vollidiot weiß, dass dieser negative Stress auch auf das ungeborene Kind geht", nahm die 27-Jährige gleichzeitig Angelina Heger (28) und Sarah Harrison (28) in Schutz, die ebenfalls Kritik-Opfer des Komikers geworden waren.

Instagram / jenny_frankhauser Collage: Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Instagram / jenny_frankhauser Collage: Jenny Frankhauser mit ihrem damaligen Freund Steffen im Januar 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, April 2020



