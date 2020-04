RTL kommt mit einer brandneuen Datingshow um die Ecke: Am 14. April startet "Are You The One?" mit Moderator Jan Köppen (37) bereits auf TVNOW, drei Wochen später dann im Free-TV. Worum es genau geht? Jeweils zehn Frauen und Männer treffen in Südafrika aufeinander. Für jeden der Teilnehmer ist ein perfektes Match dabei, das von Experten ermittelt wurde. Die Singles müssen nun selbst herausfinden, welche Person ihr Sechser im Lotto ist. Wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, winkt ein saftiges Preisgeld von 200.000 Euro. Im Gegensatz zu anderen Produktionen bekommt "Are You The One?" einen der besten Sendeplätze überhaupt – zur Primetime!

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird "Are You The One?" ab dem 6. Mai immer mittwochs in einer Doppelfolge ausgestrahlt werden – und das, obwohl der Sender noch gar nicht weiß, wie die Sendung ankommt! Zunächst war auch nur geplant, die ersten beiden Folgen als Appetithäppchen am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr zu bringen. Ähnliche Formate wie beispielsweise Temptation Island sind auf diesem Platz auch in der zweiten Staffel verweilt. Doch offenbar hatte man einen Grund, jetzt anders zu entscheiden. Die zwanzig Folgen sollen nun komplett zur Primetime ausgestrahlt werden.

Für die Kandidaten ist das natürlich eine tolle Nachricht! Unter diesen sind sogar zwei schon bekannte Gesichter. Promiflash-Leser dürfte in erster Linie Teilnehmer Aleksandar Petrovic (29) auffallen. Vergangenes Jahr war er noch in der Kuppelshow Love Island zu sehen. Und auch ein zweiter junger Mann hat eine Verbindung zur RTL-II-Flirtshow: Kevin Yanik hatte Anfang 2019 eine kleine Liebelei mit Ex-Islanderin Joana Palmera. Richtig zusammen seien sie aber laut seiner Aussage nie gewesen.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

TVNOW Die "Are You The One?"-Kandidaten 2020

TVNOW / Markus Hertrich Aleksandar Petrovic, Ex-"Love Island"-Star

TVNOW / Markus Hertrich Kevin Yanik, Influencer



