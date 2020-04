In der kommenden Folge von Germany's next Topmodel dürfen die verbleibenden elf Kandidatinnen ihr Tanzbein schwingen. Ob Tango, Salsa, Rock 'n' Roll oder Discofox: Nur wer eine gute Performance abliefert, schafft es eine Runde weiter. Um diese Herausforderung meistern zu können, bekommen die Schützlinge von Show-Chefin Heidi Klum (46) prominente Unterstützung von Massimo Sinató (39). Doch der Let's Dance-Profitänzer wird den angehenden Models einiges abverlangen!

Die Show-Teilnehmerin Jacky teilte auf ihrem Instagram-Account schon mal einen kleinen Einblick in die neue Folge. Das Training mit Massimo scheint offenbar kein Zuckerschlecken zu sein. Laut Kandidatin Nadine sei der 39-Jährige ein sehr strenger Trainer: "Er tanzt mit einem fünf Mal solange, bis es für ihn passt und nicht, bis es für dich passt." Auch Tamara klagt über die anstrengenden Tanzstunden mit dem gebürtigen Mannheimer: "Wir hatten alle Muskelkater, sogar die Sportler-Gang und das muss schon mal was heißen."

Auch Massimos Frau Rebecca Mir (28) wird in der kommenden Folge zu sehen sein. Sie nahm 2011 selbst an der Castingshow teil und schaffte es auf den zweiten Platz. Nun wird sie als Gastjurorin selbst neben Heidi über die Leistungen der Kandidatinnen urteilen und somit über ihren Einzug in die Top Ten entscheiden.

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2020 in Berlin



