Die Erfolgssträhne des kultigen Ex-Zoobesitzer Joe Exotic will einfach nicht abreißen! Seit vor Kurzem die Miniserie "Tiger King" auf Netflix ausgestrahlt wurde, erfreut sich der aktuell inhaftierte Großkatzenfreund riesiger Beliebtheit auf der ganzen Welt. Die Zuschauer bekommen einfach nicht genug von dem schrägen Vogel mit seinen wasserstoffblonden Haaren und den vielen Tattoos. Ein US-amerikanischer Fernsehsender hat nun angekündigt, die Doku-Reihe weiterzuführen!

Wie Deadline berichtet, wird der Sender Investigation Discovery eine direkte Fortsetzung der Netflix-Produktion drehen. In "The Strange World Of Joe Exotic" sollen vor allem die Anschuldigungen des 57-Jährigen untersucht werden, seine Erzrivalin Carole Baskin (58) habe ihren verschollenen Ehemann Don Lewis an einen ihrer Tiger verfüttert. Doch auch der vermeintlich von Joe angeheuerte Auftragsmörder und der illegale Handel mit exotischen Tieren werden thematisch wieder aufgegriffen. "Es ist an der Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen und die offenen Fragen der Zuschauer zu beantworten", erklärte ID-Präsident Henry Schleiff.

Ein Insider erklärte gegenüber Page Six außerdem, dass man nicht nur mit Archivmaterial von Joe arbeiten werde. "Er wird aktiv an der Sendung teilnehmen", so die Quelle. Wie das allerdings funktionieren soll, ist noch unklar. Schließlich sitzt der Sänger seit rund eineinhalb Jahren im Grady County Gefängnis in Chickasha, Oklahoma ein.

Netflix Carole Baskin in der Netflix-Serie "Tiger King"

Instagram / joe_exotic Joe Exotic in seinem Wildpark im Sommer 2015

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Tiger-Freund



