Pamela Reif (23) hat einen weiteren Social-Media-Meilenstein geknackt! Seit mittlerweile sieben Jahren ist die Fitness-Influencerin unter anderem auf Instagram aktiv und teilt mit ihrer stetig wachsenden Community regelmäßig Sport- und Beauty-Impressionen. Aber auch ihre Fitness- und Ernährungstipps haben der 23-Jährigen sicher zum aktuellen, persönlichen Rekord verholfen: Fünf Millionen Follower hat Pamela seit dieser Woche – und feiert das mit einem besonderen Post!

Am Dienstag war es für die gebürtige Karlsruherin so weit: Als sie morgens aufwachte, hatte sie bereits die Fünf-Millionen-Marke überschritten! In ihrer Instragram-Story bedankte sich Pamela zunächst dafür, dass so viele Menschen bereits Teil ihrer Fan-Gemeinde sind. Die Blondine gab aber auch zu, dass sie der Meilenstein etwas unvorbereitet trifft: "Ich bin schon seit einigen Jahren auf Insta und habe den einen oder anderen Millionen-Meilenstein erreicht. Trotzdem habe ich nicht daran gedacht, einen Post für die Fünf-Millionen-Marke vorzubereiten!"

Mit einem improvisierten Clip sollte sich das noch am selben Tag ändern: Ihr Bruder Dennis durfte ihr "5M" auf den Waschbrettbauch schreiben, den sie nach ein paar sogenannten Spider-Crunches stolz in die Kamera hielt. Dazu pustete sie ihren Abonnenten selbst gemachtes Konfetti entgegen. Dass Pamela gerade jetzt so viele Follower hinzugewinnt, liegt auch an einer neuen Challenge, die sie vor Kurzem ins Leben gerufen hat. Dabei lässt sie täglich ihre Fans abstimmen, ob sie am jeweiligen Tag aktiv oder faul sein wollen. 60.000 neue Community-Mitglieder brachte ihr das innerhalb nur einer Woche ein!

Getty Images Pamela Reif bei den Bambi-Awards 2019

Instagram / pamela_rf Pamela Reif bei sich zu Hause im März 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im März 2020



