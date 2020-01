Pamela Reif (23) beweist erneut, wie fokussiert sie ist! Die superfitte Influencerin gilt als absolute Powerfrau: So hat es die 23-Jährige nach ihrem Einser-Abitur nicht nur unglaublich schnell als Unternehmerin auf das Cover des Wirtschaftsmagazins Forbes geschafft, sondern auch mehrere Kochbücher und Fitness-Workouts herausgebracht und vor einigen Monaten sogar die Vier-Millionen-Marke auf Instagram geknackt. So manch andere Person würde derartige Meilensteine mit Champagner begießen – nicht aber Pam: Die Fitness-Influencerin trinkt niemals Alkohol!

Das plauderte die Blondine kürzlich im Promiflash-Interview aus. "Ich bin nicht so die Partygängerin. Alkohol trinke ich auch nicht – irgendwo rauswanken wird man mich also nie sehen!", witzelte Pamela. Doch aus welchem Grund übt sich das Fitness-Model denn in totaler Abstinenz? "Irgendwann dachte ich: ‘Das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meinem Lebensstil und mir schmeckt es gar nicht'", antwortete sie. "Das war jetzt keine bewusste Entscheidung oder ein Cut, das hat sich einfach so ergeben."

Eine Mini-Beichte gab es dann aber doch: Als Teenager habe Pamela sich wie alle anderen doch auch mal ausprobiert: "Also früher, wenn man 16 wird und das zum ersten Mal darf, habe ich auch Alkohol getrunken. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört!" Seid ihr überrascht von ihrer Aussage? Stimmt ab!

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Januar 2019

Ot, Ibrahim Pamela Reif in Hamburg 2017

Getty Images Pamela Reif, Fitness-Bloggerin

