Pamela Reif (23) wird in der aktuellen Krisenzeit immer erfolgreicher! Da zur Zeit strenge Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen werden, befinden sich viele Menschen in Quarantäne. Doch wie können sie die Zeit in der häuslichen Isolation so nutzen, dass ihnen nicht gleich die Decke auf den Kopf fällt? Offenbar setzen nun viele auf Sport. Und davon profitiert die Fitness-YouTuberin Pamela sehr!

Am Montag startete die Sportlerin eine Home-Workout-Challenge, mit der sie bisher offenbar schon viele Menschen begeistern konnte! Auf Instagram verkündete die Beauty, dass sie allein in den vergangenen paar Tagen einen Follower-Zuwachs im fünfstelligen Bereich verzeichnen konnte: "Hallo an alle neuen 60.000 Leute, die mir seit der letzten Woche folgen. Seid ihr bereit, ein Teil vom 'Team Active' zu werden?"

Pamela lässt ihre Follower täglich in ihrer Story darüber abstimmen, ob sie an dem jeweiligen Tag aktiv oder faul sein wollen. Der Motivationsversuch fruchtet offenbar besonders bei dem Blogger Riccardo Simonetti (27): "Deine tägliche Umfrage ist der einzige Grund für mich Sport, zu machen!", kommentierte er den Beitrag und fügte ein Tränen lachendes Emoji hinzu.

