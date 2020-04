Die Luft bei Promis unter Palmen wird dünner! Woche für Woche muss ein Kandidat den Wettbewerb verlassen. Und wenn es nach Bastian Yotta (43) geht, wäre Claudia Obert (58) dieses Mal diejenige, die ihre Koffer packen muss. Die Boutique-Besitzerin geht ihm auf die Nerven – und zwar so sehr, dass er eine Intrige in die Wege leiten will: Er hat einen Plan, wie er Claudia aus der Show kicken kann.

"Also ich persönlich empfinde sie mittlerweile als die größte Belastung, die mich extrem nervt. Ich würde alles dran setzen, dass sie raus geht", gab er im Gespräch mit seinen Kollegen zu. Dass Claudia auch im Raum war, störte ihn kein bisschen. Er versuchte, die anderen für sein Vorhaben zu begeistern und erklärte: "Also wenn wir als Truppe das abstimmen, liegt das in unserer Gewalt. Wenn ich Kapitän wäre, würde ich das Spiel absichtlich verweigern und würde sie dann nominieren und dann können wir sie rauswählen."

Allerdings kam sein Vorschlag nicht besonders gut an. Ronald Schill (61) wetterte: "Einen Mitspieler wie Claudia am Rande des Betruges hier hinauskomplimentieren geht gar nicht. Das ist regelwidrig und im Sport führt das zur lebenslangen Sperre." Und auch Janine Pink (33) wollte bei der Aktion nicht mitmachen.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

Getty Images "Promi Big Brother"-Star Ronald Schill



