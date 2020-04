Aurelio Savina (42) wettert gegen La Nick! Bis vergangenen Mittwoch war Désirée Nick (63) bei der neuen Sat.1-Show Promis unter Palmen zu sehen. Während ihres Aufenthaltes in der Paradies-Villa hatte die Blondine für ordentlich Ärger gesorgt. Nicht nur einmal war sie mit ihren VIP-Mitbewohnern aneinandergeraten. Aber nicht nur ihre TV-Kollegen haben das ein oder andere Problem mit ihr – auch Bachelor in Paradise-Star Aurelio lästert jetzt ordentlich über Désirée.

"Kann mal bitte jemand diesem Individuum, das jeden beleidigt und als dumm betitelt, mitteilen, wie außerordentlich unnütz und hohl sie selbst eigentlich ist?", schreibt der ehemalige Flirtshow-Kandidat auf seinem Instagram-Profil. Dazu teilt er ein Schwarz-Weiß-Foto der 63-Jährigen, auf dem sie sich eine Schere an die Zunge hält. "Bei allem Respekt vor Älteren, aber wie kann es sein, dass man so einer verkorksten Seele überhaupt eine Plattform bietet?", entrüstet er sich in dem Post weiter über Désirées Auftritt in der Trash-Sendung.

Die TV-Bekanntheit ist aber nicht der einzige Promi, der in dem Beitrag sein Fett wegbekommt. "Und ich dachte, Oliver Pocher wäre das größte Übel in der deutschen TV-Landschaft", schreibt Aurelio auf Social-Media weiter und hält Désirée offensichtlich für das größere Problem.

Instagram / aurelio_savina_ "Bachelor in Paradise"-Star Aurelio Savina

Getty Images Désirée Nick bei "Promi Big Brother", 2015

Splash News Oliver Pocher im Dezember 2016



