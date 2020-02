Diese süßen Kinderbilder sorgen für echte Rätselei – wer sich wohl hinter der Zahnlücke versteckt? Die gebürtige Berlinerin ist mittlerweile 30 Jahre alt und hat einen heißen Fußballtorhüter zum Freund. Ihre Mutter steht als Schauspielerin im Rampenlicht und hat ebenfalls einen Torhüter als Freund – allerdings spielt dieser Handball. Von welcher TV-Persönlichkeit stammt also das süße Kinderbild, auf dem das Kind kaum Zähne im Mund hat?

Richtig erkannt, es handelt sich dabei um keine Geringere als Sophia Thomalla (30). Via Instagram postete sie die Sepia-Aufnahme. Auf dem Foto lacht die kleine Sophia herzlich mit offenem Mund, dabei fehlen ihr die beiden vorderen Schneidezähne. Neben ihr strahlt ihre Mutter Simone Thomalla (54) mit einem breiten Grinsen sichtlich stolz. "Keine Zähne im Maul, aber 'La Paloma' pfeifen", kommentierte das Model unter dem Posting.

Auf einem weiteren Schnappschuss aus der gleichen Fotoreihe zeigen die beiden eine etwas andere Situation. Sophia stützt ihr Gesicht in ihre kleinen Hände und zieht ein hämisches Grinsen. Ihre Mama hingegen legt ihr Kinn in die rechte Hand und blickt verträumt in die Kamera. Die Community ist von diesem kleinen Rückblick sichtlich begeistert!

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla im Dezember 2019

Instagram / sophiathomalla Simone Thomalla und ihre Tochter Sophia

