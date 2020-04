Ups, da zeigt Nathalie Bleicher-Woth (23) wohl etwas mehr als gewollt! Die Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin ist frisch verliebt und sitzt bei ihrer neuen Freundin in London fest. Und obwohl sie ihre Partnerin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich zeigen will, gewährt sie ihren Fans auf Social Media Einblick in ihren Pärchen-Alltag. In einem neuen Clip passierte ihr dabei ein kleines Malheur: Beim Herumalbern mit ihrer Freundin blitzte plötzlich ihr Nippel hervor.

Das kurze Video zeigt, wie Nathalie und ihre bessere Hälfte sich ärgern. "Warum tust du mir immer weh?", lachte sie. Als sie sich dann schwungvoll aufsetzen wollte, passierte es: Das kurze Blusentop der Laien-Darstellerin verrutschte und gewährte ihren knapp 670.000 Followern freien Blick auf ihre Brustwarze. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sie die besagte Story mittlerweile wieder gelöscht hat...

Dabei betonte die Berlinerin erst kürzlich, dass sie absolut kein Problem damit habe, sich auch mal etwas leichter bekleidet im Netz zu zeigen. Zuletzt postete sie beispielsweise ein sexy Oben-ohne-Foto. "Solange ich nicht alles zeige, und solange es noch ästhetisch aussieht, finde ich das nicht schlimm", betonte sie. Aber der Nippel-Blitzer war ihr dann wohl doch etwas zu viel des Guten.

Anzeige

RTL2 Nathalie Bleicher-Woth, 2019

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / Nathalie Bleicher-Woth Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de