Conor McKenzie gibt in jedem Outfit eine Topfigur ab! Zum Model-Alltag gehört es nicht nur dazu, immer top gestylt zu sein und die perfekte Fotopose zu beherrschen – auch ein Händchen für die richtige Kleiderwahl kann von Vorteil sein. Für das US-Malemodel ist das überhaupt kein Problem. Denn Conor kann nicht nur in Unterwäsche oder im hautengen Muskelshirt einen heißen Auftritt hinlegen. Der Influencer verleiht wirklich allen Kleidungsstücken das gewisse Etwas.

Auf seinem Instagram-Kanal postet der Tänzer nicht nur schicke Modelaufnahmen – er begeistert seine Fans vor allem mit seinen sexy Performances, bei denen er meist in ziemlich außergewöhnlichen Kleidern unterwegs ist. Ob im schicken Glitzerfummel, im Mini-Dress oder in einer umfunktionierten Wolldecke – Conor rockt einfach jeden Look. Der Künstler schafft es nicht nur, ein einzelnes Outfit aus einer Kuscheldecke zu zaubern, sondern überrascht teilweise sogar mit feschen Zwei-in-Eins-Stylings.

Und nicht nur die Fans sind von der "Blanket Couture" mehr als begeistert. Auch das derzeit frisch erblondete Model hat richtig viel Spaß bei seinen Kreationen. "Jetzt mal eine ernste Notiz am Rande: Ich hatte so viel Spaß, herumzuspielen und diese Looks zu kreieren. Es war eine tolle Ablenkung", schreibt er zu einem seiner Clips. Ganz offenbar ist das Conors Weg, die aktuelle Quarantäne-Zeit ganz ohne Langeweile zu überstehen.

Anzeige

Instagram / conor_mckenzie Model Conor McKenzie

Anzeige

Instagram / conor_mckenzie Conor McKenzie

Anzeige

Instagram / conor_mckenzie Conor McKenzie, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de