Wie meistert Stefanie Giesinger (22) die anstrengende Fashion Week? Die Modewoche in Berlin neigt sich langsam dem Ende zu. Auch die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 konnte wieder einige Jobs ergattern und schaute sich zusätzlich einige Shows aus der ersten Reihe an. Aber wie schafft die Beauty es, den Trubel fünf Tage lang auszuhalten? Promiflash hat sie es bei der Hugo Launch Party verraten!

"Mein Tipp: Nicht am ersten Tag Alkohol trinken, sonst bist du am letzten Tag wirklich erledigt", plauderte die 22-Jährige am Mittwoch gegenüber Promiflash aus. Für den den dritten Party-Abend hatte sie dann aber große Pläne. So fügte die Laufsteg-Schönheit hinzu: "Heute fange ich an mit dem Alkoholtrinken, mal gucken, wo die Nacht mich so hinbringt." Aber an sich glaube sie, dass sie wegen ihres jungen Alters unbeschadet durch die Woche komme. "Ich habe noch die geballte Energie und ich will auf jeder Party tanzen," erklärte Stefanie.

Die Modewoche sei für sie mehr ein Event, auf das sie sich zweimal im Jahr freue – weniger eine anstrengende Zeit. Deshalb gönnt sich die Wahlberlinerin auch nur eine kurze Verschnaufpause nach ihrer letzten Show: "Nach der Fashion Week bin ich zwei Tage lang bei meinen Eltern", verriet das Model gegenüber Promiflash. Danach sei sie schon wieder unterwegs und werde für einen Job nach Paris fliegen.

Actionpress/ Chris Emil Janßen Stefanie Giesinger bei der Berliner Fashion Week im Juli 2019

Getty Images Stefanie Giesinger beim Film-Festival in Cannes

Actionpress/ Frederic Kern / Future Image Stefanie Giesinger beim Klambt Style Cocktail auf der Berlin Fashion Week

