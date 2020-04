Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (29) schweben noch immer auf Wolke sieben! Kurz nachdem sich der einstige Rosenanwärter von Nadine Klein (34) bei Bachelor in Paradise 2019 als schwul geoutet hatte, machte er die Beziehung zu dem Prince Charming-Kandidaten offiziell. Seitdem sind die beiden quasi unzertrennlich. Anlässlich der Feiertage postete der TV-Star jetzt wieder mal ein Pärchenfoto – süße Liebeserklärung an seinen Sam inklusive.

"Ich habe meinen Osterhasen gefunden", schrieb Rafi zu einem Instagram-Foto, auf dem er und Sam Arm in Arm stehen – besonders süß: Sam hat einen Schokohasen in der Hand, an dem sein Partner knabbert. Die zwei verbringen die Festtage auch trotz der aktuell kritischen Gesundheitslage gemeinsam. "Das Wichtigste ist, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der jeden Moment doch zu etwas ganz Besonderem macht", betonte Rafi in dem Post.

Im Promiflash-Interview vor wenigen Monate betont der 30-Jährige bereits, wie glücklich Sam ihn macht und plauderte auch das Geheimnis ihrer harmonischen Beziehung aus: "Wir vertrauen uns zu hundert Prozent. Er war einer der wenigsten, die nach meinem Outing für mich waren, der auf jeden Fall an meiner Seite war."

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-Star

Actionpress/ Wallocha, Stephan Rafi Rachek beim Deutschen Bloggerpreis 2019

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de