Diana June und ihr Mann David erzählen die Geschichte ihres Kennenlernens! Seit Anfang des Jahres genießen die schöne Influencerin und ihr Gatte ihr Babyglück: Nachdem sie 2018 ihren Erstgeborenen verloren hatten, wurden die beiden erneut Eltern eines Sohnes. Der kleine Adrian macht die Liebe der beiden perfekt – Diana und David sind einfach unzertrennlich. Doch woher kennen sich die Wahl-Berlinerin und der Brillenträger eigentlich?

In einem aktuellen YouTube-Video beantworteten die Netz-Bekanntheit und ihr Liebster nun einige Fragen ihrer Fans. Viele Leute interessierte vor allem das erste Treffen der Turteltauben – und das schilderte David sogleich ausführlich: "Das war beim Europäischen Filmpreis. Da war ich eingeladen und konnte jemanden mitnehmen auf die Aftershow-Party. Und dann bin ich zur Aftershow-Party gegangen und habe einen guten Freund eingeladen, der eine Begleitung mitnehmen wollte mit dem Namen Diana June!" Der frischgebackene Vater erklärte weiter, er sei von Anfang an begeistert von seiner späteren Frau gewesen: "An dem Tag, spätestens am nächsten wusste ich: Das ist sie! Das war wunderschön."

Im weiteren Verlauf des Clips kam David dann gar nicht mehr heraus aus dem Schwärmen über seine zehneinhalb Jahre jüngere Liebste: "Diana ist ein herzensguter, toller Mensch, dem ich mein Leben schenke!" Der Familienvater ergänzte, an seiner Frau sei einfach alles attraktiv.

