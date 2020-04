Dieser Anblick dürfte einigen Ladys und Gentlemen Schnappatmung bescheren! Nach seinem Ehe-Aus mit Miley Cyrus (27) wirkt Liam Hemsworth (30) heißer denn je. Das könnte vor allem daran liegen, dass der "Tribute von Panem"-Star in jeder freien Minute sportelt, was das Zeug hält. Er gab an, dass er auf diese Weise den Trennungsschmerz wegen Miley besser verkraften konnte. Seine Fans können sich deshalb nun immer wieder über sexy Schnappschüsse des Schauspielers freuen. Pünktlich zu Ostern meldet sich Liam nun sogar leicht bekleidet aus seinem Bett.

"Frohe Ostern, bleibt sicher, bleibt im Bett", schreibt der jüngere Bruder von Chris Hemsworth (36) auf Instagram. Dazu postet er ein Foto, das ihn selbst oberkörperfrei unter den Laken in seinem Bett zeigt. Liam guckt für das Foto lässig in die Kamera und süppelt genüsslich an einem Tässchen, das vermutlich Kaffee oder Tee enthält. Ein Anblick, der viele Follower offenbar erfreut. "Lieber Gott, mit dir würde ich das Bett nie verlassen" oder "Okay, das hat mein Osterfest deutlich verbessert", heißt es in den Kommentaren unter Liams Beitrag.

Während sich Fans nur am Bild des Australiers ergötzen können, hat seine aktuelle Freundin wohl mehr Glück. Immerhin dürfte der Anblick ihres Liebsten im Bett für Gabriella Brooks keine Seltenheit sein.

Getty Images Liam Hemsworth bei der Premiere von "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2"

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth, Dezember 2019

London Entertainment / SplashNews.com Liam Hemsworth und Gabriella Brooks mit Freunden im Ivy, Beverly Hills



