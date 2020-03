Liam Hemsworth (30) und Gabriella Brooks genießen ihre Zeit zu zweit. Seit Ende vergangenen Jahres daten der Schauspieler und das Model. Und was vielleicht für viele zuerst wie ein harmloser Flirt ausgesehen hatte, wurde schnell ernster: Gabriella hat sogar schon Liams Familie kennengelernt. Sein Liebesglück versteckt das Paar überhaupt nicht und zeigt sich immer mal wieder ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Und auch bei einem kürzlichen Strandausflug turtelten sie wieder, was das Zeug hält!

Am vergangenen Donnerstag genossen Liam und Gabriella einen gemeinsamen Tag am Beach von Philip Island in Australien, in der Nähe von Liams Zuhause. In hautengen Neoprenanzügen und mit ihren Surfbrettern stürzten sich die beiden in die Wellen, wie Bilder von Daily Mail zeigen. Doch selbst im tosenden Meer können sie einfach nicht die Finger voneinander lassen. Total verliebt knutschen sich die beiden in den Wogen ab.

Wie gut es in ihrer Beziehung läuft, hatte auch ein Insider gegenüber Hollywood Life vor einigen Tagen ausgeplaudert: "Die Dinge zwischen Liam und Gabriella werden definitiv ernster, seit sie mit seinen Brüdern und einigen seiner engsten Freunde im Ivy zu Mittag gegessen haben. Liam konnte sehen, wie gut sie zu seinen Lieben passt", hatte die Quelle offenbart.

MEGA Schauspieler Liam Hemsworth

Backgrid Liam Hemsworth und Gabriella Brooks Januar 2020

Getty Images Model Gabriella Brooks



