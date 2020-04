Neu-Single Jesy Nelson (28) bringt das Netz zum Überkochen! Die Little Mix-Sängerin und Chris Hughes sprachen letztes Jahr noch vom Heiraten – doch jetzt ist zwischen dem Paar nach 16 Monaten Beziehung alles aus und vorbei. Laut einem Insider sollen sich die Musikerin und der ehemalige Love Island-Teilnehmer allerdings im Guten getrennt haben. Kurz nach den Trennungsnews begeistert Jesy ihre Follower jetzt mit einem hotten Foto!

Die 28-Jährige rekelt sich auf dem Instagram-Schnappschuss auf einem Holztisch und schaut verführerisch in die Kamera. In ihrem knappen Top zeigt sie viel Haut und ein Mega-Dekolleté. Gleichzeitig präsentiert die Beauty auch wieder ihre neue Frisur. Früher trug sie ihre dunkle Mähne in langen Locken über den Schultern, jetzt setzt sie hingegen auf einen kürzeren, frechen Bob.

Von Liebeskummer ist auf diesem Bild wirklich nichts zu sehen. Laut Daily Mail war sie nämlich diejenige gewesen, die Schluss gemacht hatte. Doch Reality-TV-Hottie Chris hat es gut verkraftet: "Jesy sagte, er nahm es überraschend gut auf, und sie überlegt, mit ihm befreundet zu bleiben", hatte eine Quelle preisgegeben.

Instagram / jesynelson Sängerin Jesy Nelson

SplashNews.com Jesy Nelson, September 2019

Instagram / jesynelson Chris Hughes und Jesy Nelson



