Zwischen Jesy Nelson (28) und Chris Hughes ist alles aus und vorbei! Eigentlich schien bei dem Little Mix-Star und dem früheren Love Island-Teilnehmer alles perfekt zu sein. Nachdem sie Anfang 2019 ihre Liebe offiziell gemacht hatten, verkündeten die zwei Turteltauben im September des vergangenen Jahres sogar, dass sie gemeinsam vor den Traualtar treten wollen! Der Traum ist nun aber offenbar zerplatzt: Die Sängerin und ihr Chris sollen sich getrennt haben!

Ein Insider habe gegenüber The Sun erklärt: "Jesy und Chris haben sich vor einigen Wochen getrennt. Es war einvernehmlich, und sie sind immer noch sehr gute Freunde." Ihr Liebes-Aus klärten die beiden jedoch nicht sehr persönlich, sondern offenbar am Smartphone. "Sie haben am Telefon über ihre Beziehung geschrieben und sich beide darauf geeinigt, dass sie zu Ende sei. Beide sind damit absolut einverstanden", erzählte die Quelle.

Dass Jesy und Chris sich nicht bei einem persönlichen Treffen getrennt haben, liegt vermutlich daran, dass die beiden Briten die Zeit während des Lockdowns in verschiedenen Wohnungen verbringen. Vergangene Woche hatte die Musikerin verraten: "Chris ist aktuell nicht bei mir, weil er mit seinen Mitbewohnern in der Isolation ist. Darum haben wir uns schon eine Weile nicht mehr gesehen."

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Chris Hughes

Instagram / jesynelson Chris Hughes und Jesy Nelson in Portofino

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, britische Musikerin



