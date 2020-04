Hat Denise-Jessica König (26) aktuell etwa Frühlingsgefühle? Die hübsche Münchnerin nahm an der zehnten Staffel des berüchtigten RTL-Rosenformats Der Bachelor teil. Doch nach einem motzigen Auftritt bei einem Gruppen-Date am Strand schickte Sebastian Preuss (29) die Tennisspielerin etwa zur Halbzeit nach Hause. Hat Denise mittlerweile einen besseren Traumprinzen gefunden? Promiflash hat der Blondine auf den Zahn gefühlt und in Erfahrung gebracht, ob sie momentan Schmetterlinge im Bauch hat.

"Aktuell bin ich Single, mal schauen was noch so kommt... ich gebe den Traum von meinem Mr. Right nicht auf", zeigte sich Denise im Gespräch mit Promiflash durchaus flirtwillig. Sie hat die Vorstellung von einer glücklichen Beziehung nach wie vor auf der Zukunfts-Agenda. Sebastian hätte ihrem Typ im Nachhinein gar nicht wirklich entsprochen. "Optisch ja, im ersten Moment zählt natürlich das Aussehen, aber letztendlich muss das Gesamtpaket stimmen. Dazu zählen auf jeden Fall Humor und gemeinsame Interessen", resümierte sie ihre Bachelor-Zeit.

Denise hat aber nichtsdestotrotz eine andere große Liebe beziehungsweise Leidenschaft – das Tennisspielen. "Mein absoluter Lieblingssport ist und bleibt Tennis. Es gehört zu mir, wie mein Name an meiner Haustür", eröffnete sie jüngst in einem Instagram-Post.

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, 2020 in München

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, Reality-Sternchen

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, Bachelor-Kandidatin 2020



